Se reconciliaron y duraron un día: El peculiar caso amoroso que sacude al espectáculo nacional

El quiebre entre Coté López y Lucas Lama volvió a sacudir al mundo del espectáculo. La propia empresaria confirmó el término en sus redes sociales, luego de varios rumores que circulaban.

La noticia sorprendió, sobre todo porque recientemente ambos habían decidido darse una nueva oportunidad. De hecho, la influencer había contado ese intento de reconciliación en el espacio digital «Malos Perdedores», conducido por Claudio Michaux y Pamela Díaz. En aquella instancia aseguró que se darían una nueva oportunidad.

Sin embargo, el nuevo intento no prosperó.

La explicación de Coté López tras ruptura

A través de una dinámica de «autoentrevista» en Instagram, la empresaria entregó detalles sobre la ruptura. Según explicó, las diferencias en sus etapas de vida terminaron marcando distancia.

«Yo lo escuchaba hablar con sus amigos y decía: ‘chuta, ellos están pensando en eso mientras yo estoy pensando en una empresa’. Yo viví mucho más, estudié mucho, viví en muchos países, tengo hijos, tengo una familia, tengo muchas empresas. Entonces por ahí dije: ‘no, esto no va’», relató.

«Lo intentamos y la verdad es que, para mí, las segundas oportunidades nunca funcionan y duró un día», continuó.

Pese al breve reencuentro, López destacó lo positivo de la relación. «No deja de estar el cariño, no dejo de estar agradecida que él me mostró algo que yo pensé que no iba a volver a sentir. Me divertí mucho, me dio mucho amor y le dio mucho amor a mi familia. Le tengo mucho cariño», cerró.

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