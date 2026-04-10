CONCURSO: ¡Vino, música y fiesta! Participa por entradas para MERCATA OTOÑO 2026

Uno de los panoramas más atractivos de la temporada ya tiene día confirmado y tú puedes ser parte sin costo. MERCATA Otoño 2026 vuelve con una propuesta que reúne vino, gastronomía y música en vivo en una sola jornada, y en esta ocasión tenemos entradas para que disfrutes la experiencia completa.

El evento se realizará el sábado 18 de abril en Metropolitan Santiago. En el lugar se darán cita más de 60 expositores, incluyendo viñas, cervecerías artesanales, destilerías independientes y diversas propuestas gastronómicas.

Durante la tarde, los asistentes podrán recorrer la feria, degustar sabores y descubrir productos en un ambiente pensado para disfrutar con tranquilidad. Más tarde, desde las 22:00 horas, la experiencia cambia de ritmo con música en vivo y fiesta.

Uno de los momentos más esperados será el show de Prófugos, quienes repasarán clásicos del rock latino popularizados por Soda Stereo. Luego, la noche continúa con la mejor música de los 80 y 90 en lo que será un momento de baile y diversión.

¿Cómo participar por entradas para MERCATA Otoño 2026?

Es muy fácil. Solo debes completar el formulario que encontrarás adjunto en esta nota y rellenar con tus datos y ya estarás participando por entradas para vivir MERCATA Otoño 2026.

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