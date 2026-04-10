Filtran foto de Elvira López tras años alejada de la pantalla: Desatinado comentario en vivo causó controversia

Aunque lleva un largo tiempo alejada de la televisión, Elvira López volvió a instalarse en la conversación pública por versiones que ponían en duda su estado de salud.

El tema se abordó el domingo pasado en el programa Primer Plano, pero la situación escaló rápidamente. La actriz decidió intervenir en vivo y respondió con evidente molestia a lo que se había dicho en pantalla.

«Estoy emputecida, conchetu…, emputecida y además me siento absolutamente traicionada con el editor de este programa», afirmó sin filtro. Luego insistió en su desconcierto frente a la información difundida: «No sé de dónde mier… inventaron eso o que estaba mal».

En ese mismo contacto, la actriz habló sobre su presente. Aseguró que no tiene interés en retomar su carrera actoral ni regresar a la televisión. Incluso, advirtió posibles medidas legales: «Cuando termine el programa voy a hablar con mi abogado», lanzó.

La imagen que apareció tras años alejada de pantalla

Días después, su nombre volvió a aparecer en televisión. En el espacio de farándula Que te lo digo afirmaron haber recibido una fotografía reciente de la actriz, quien llevaba años sin registros públicos.

El conductor Sergio Rojas presentó el material con una introducción que aludía a los rumores que circularon: «Me acaban de informar que a nuestro switch llegó una imagen exclusiva de la persona más buscada del último tiempo. Algunos decían que se encontraba en una clínica psiquiátrica, otros que estaba secuestrada por su marido».

Luego remató: «Ustedes saben que una imagen vale más que mil palabras».

En la fotografía mostrada, López aparece usando jockey y lentes de sol. Tras verla, la panelista Paula Escobar comentó con ironía: «Hay poco de foto en tu filtro». Por su parte, Rojas agregó en tono distendido: «Es Willy Wonka, dicen acá, del switch».

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