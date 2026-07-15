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Jaime Leyton entrega información importante sobre el sistema frontal: ¿A qué hora comenzará la lluvia y hasta cuándo lloverá?

El meteorólogo de Mega entregó su pronóstico para los próximos días. Revisa acá todo lo que debes saber sobre el informe climático y el frente de mal tiempo que se avecina.

15 Jul, 2026. 17:32 hrs

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