Jaime Leyton entrega información importante sobre el sistema frontal: ¿A qué hora comenzará la lluvia y hasta cuándo lloverá? El meteorólogo de Mega entregó su pronóstico para los próximos días. Revisa acá todo lo que debes saber sobre el informe climático y el frente de mal tiempo que se avecina. 15 Jul, 2026. 17:32 hrs Por Diego Muñoz VIDEOS RELACIONADOS Se comía al vecino con la mirada, la invitó a un motel y no le funcionó: ella lo destruyó con una frase frente a todos los auditores de Radio Corazón En el Chacotero se reveló una de las historias de «supervivencia» más peculiares: «Fui por hierba y terminé viviendo la pandemia en un prostíbulo» Michelle Adam alerta por histórico sistema frontal que afectará al país: «Es una locura, no está en mi registro…» Tras 13 días de encierro y puros hombres, les propusieron un encuentro pero debían tocarse por video: Uno se lució frente a la cámara Festival Pulso Naranja reprograma su fecha en Monticello por el sistema frontal: revisa cuándo será Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google Contenido patrocinado