«Asegurado»: Santaferia confirma en Radio Corazón a importante artista para su concierto de los 20 años en el Estadio Santa Laura

Santaferia comenzó la cuenta regresiva para el concierto más importante de su carrera. La banda visitó este martes los estudios de Radio Corazón y entregó nuevos detalles del espectáculo con el que celebrará sus 20 años de trayectoria el próximo 19 de diciembre en el Estadio Santa Laura.

Durante la conversación, el grupo confirmó en exclusiva a uno de los primeros invitados para esa noche. Se trata de Aldo «El Macha» Asenjo, histórico músico chileno y fundador de Chico Trujillo y Bloque Depresivo.

«La verdad es que está asegurado, asegurado El Macha el 19 de diciembre en el Santa Laura», revelaron los integrantes de la banda.

El Macha será parte de la gran celebración

La confirmación del músico fue uno de los momentos más destacados de la entrevista, ya que Santaferia adelantó que el concierto contará con invitados especiales para celebrar sus dos décadas de historia.

Además, el grupo aprovechó para recordar el camino recorrido desde sus inicios.

«20 añitos estamos celebrando con la banda, 20 añitos de harto trabajo, harto cariño, harto ponerle aguante, 20 añitos de nuestra hinchada querida«, expresaron.

Incluso rememoraron con humor sus primeras presentaciones. «¿Se acuerdan el primer añito cuando estaban ahí en las plazas… cuando tocamos una vez para una persona… y ese era el del aseo?», comentaron entre risas.

Santaferia prepara un recorrido por toda su historia

Los músicos también contaron que llevan varios meses trabajando en el espectáculo y que ya visitaron el Estadio Santa Laura para comenzar a imaginar cómo será esa noche.

«Fuimos el otro día a reconocer terreno allá al estadio y de verdad se ve así… Entraron como cuando entran los futbolistas antes del partido», relataron.

Sobre las sensaciones que les dejó recorrer el recinto, agregaron: «Uno cierra los ojos así y de repente decís: ‘Ah, que te vaya bien'».

Respecto al show, adelantaron que será uno de los más extensos de su carrera. «Nosotros ya llevamos ensayando desde enero para este show… Yo creo que estamos unas dos horitas y más».

Además, explicaron que el repertorio buscará repasar todas las etapas de la banda. «Estamos tratando de hacer algunos mix… a lo mejor vamos a poder tocar un poquitito de cada tema pasando por la historia de SantaFeria«, concluyeron.

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