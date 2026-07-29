¡Escándalo en Mega! discusión subió de tono, casi llega a los golpes y terminó con una renuncia

La tensión volverá a apoderarse de «Volverías con tu ex? 2» durante el capítulo que Mega emitirá la noche de este miércoles. Una actividad de desfile de modas terminará convirtiéndose en el escenario de un intenso conflicto entre Álvaro Ballero y Luis Mateucci, quienes protagonizarán una discusión que obligará al resto de los participantes a intervenir para evitar que la situación pase a mayores.

Todo comenzará cuando Luis Mateucci cuestione los elogios que reciben algunos integrantes del encierro y dirija sus críticas hacia Ballero.

«Este de acá (Ballero) no quería jugar, después no quería competir, basta, dejen de inflar a las personas, que hagan algo para que se la ganen», lanzará el argentino.

El comentario provocará la inmediata respuesta del chileno, quien le contestará: «Cuando veas el reality afuera y te des cuenta de que yo soy el protagonista, te quiero ver… Ya pasaste de moda».

Mateucci no se quedará en silencio y elevará aún más el tono del enfrentamiento. «¿Qué vas a ser protagonista vos? Vos pasaste de moda, que te cagaron la mina y tuviste que entrar acá para recuperarla, te cagó un trapecista la mina», responderá.

Las palabras del argentino harán perder la paciencia a Ballero. El participante se levantará de su asiento y sus compañeros tendrán que sujetarlo para impedir un posible enfrentamiento físico. Mientras intentan contenerlo, responderá con dureza.

«Nadie me cagó imbécil, no hables hue… imbécil, que no existes. Ve el programa, yo soy el único que existe acá, el único. No necesito hacerte un show hue… imbécil. Y respeta a Ludmila», le dirá.

Álvaro Ballero anuncia que dejará el reality

Después del fuerte encontrón, Álvaro Ballero reunirá a los participantes para comunicar una decisión que sorprenderá a todos: abandonará voluntariamente el programa.

«Yo me voy solo, Ludmila está viviendo una etapa muy bonita que es algo que ella no ha vivido, yo viví un reality, lo disfruté como nunca y quiero que ella siga disfrutando esta experiencia, es una gran mujer, la mejor persona que he conocido en mi vida y por lejos la persona más importante y quiero que ella siga brillando acá adentro. Gracias por haberme aguantado», expresará frente a sus compañeros.

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