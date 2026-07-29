Fran Maira reapareció tras los rumores y sorprendió al mostrar sus heridas por primera vez: «No puedo decir nada…»

Durante los últimos días, Fran Maira se convirtió en tema de conversación luego de que comenzara a circular un preocupante rumor sobre su estado de salud. La situación surgió después de que Infama compartiera un relato anónimo que aseguraba que la cantante e influencer habría sufrido una violenta agresión que terminó con ella en un servicio de urgencias.
En ese testimonio se afirmaba que «ella llegó diciendo que le habían pegado entre varios», información que rápidamente generó inquietud entre sus seguidores.
Pocas horas después de que el rumor comenzara a difundirse, la artista reapareció en sus redes sociales. En esa ocasión solo publicó una historia de Instagram donde aparecía sosteniendo un ramo de rosas junto a una tarjeta con el mensaje: «Soy radiante, soy una diosa».
Sin embargo, hubo un detalle que no pasó desapercibido: llevaba una férula en uno de sus dedos, lo que aumentó las especulaciones sobre su estado.
Fran Maira mostró sus heridas en una transmisión en vivo
La mañana de este miércoles, Fran Maira volvió a aparecer en Instagram, esta vez a través de una transmisión en vivo. Durante el registro fue posible apreciar diversas heridas en su cuerpo, aunque ella buscó transmitir tranquilidad a quienes la seguían.
«Está todo bien, yo estoy bien. Soy una mujer luchona, las amo mucho y gracias por creer en mí y apoyarme a pesar de todo», comentó.
Al ser consultada sobre lo ocurrido, la cantante evitó profundizar y respondió en inglés: «No puedo decir nada, lo siento».
Pese a ello, aseguró que enfrenta este momento con optimismo y dejó un mensaje de resiliencia para sus seguidores.
«Voy a volver a comerme el mundo; ustedes piensan que no, pero yo soy un ave fénix. Me pasó en las cenizas, pero de la nada saldré», afirmó.
Finalmente, explicó que todas las experiencias que ha vivido también marcarán su música.
«Lo más importante es poder cantar tus experiencias propias porque estoy segura de que a más de una persona le ha pasado lo mismo y esa es la finalidad mía, como que la gente conecte con mi música porque es real», concluyó.
Sigue a Corazon.cl en Google Discover
Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed.