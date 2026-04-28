«Funan» a popular periodista y filtran su ataque de celos: «Te voy a dejar la caga» y «Estái con él»

Una nueva polémica sacudió a la farándula digital luego de que la ex pareja de Diego González difundiera audios que lo dejaron en el centro de las críticas. El registro reveló una conversación cargada de celos.

La mujer, reconocida en el mundo de las redes sociales como «Camarita amiga» tras grabar los diversos contenidos de Diego González en su época de periodista urbano, fue enfática con sus dichos, luego de publicar el material.

El origen del problema se remonta a un serie de videos que Contreras grabó junto a Gorilamatch, un adolescente de 16 años, que se dedica a crear contenido en redes sociales.

El contenido, en tono de humor, no le habría caído bien a «Diddy» González.

Según los audios compartidos, el periodista la llamó insistentemente para pedir explicaciones, escalando rápidamente de tono.

Diego: ¿Dónde estái?”

Javiera: “¿Para qué llamái tanto?”

Diego: “Estái en el Movistar. ¿Estái con él o no?”

Javiera “Enfermo, tiene 16 años”

Diego: “Te voy a dejar la cagá”

Javiera: “No estoy ahí… ¿qué te creís?”

Diego González se defiende tras «funa»

La difusión del registro provocó una ola de reacciones en redes sociales, donde usuarios cuestionaron el tono del creador de la saga de realities «Secreto en…».

Luego de la «funa», el periodista respondió públicamente. En su descargo, reconoció que su reacción fue impulsiva, pero negó cualquier tipo de agresión física.

“Una funa más. A los haters, sigan intentando. A los que se decepcionaron, lo siento, soy impulsivo. Nunca le he pegado a nadie, menos a una mujer”, afirmó.

El periodista aseguró que actuó desde la rabia y que solo respondió con insultos durante la discusión. También sostuvo que la relación ya estaba terminada hace tiempo.

“Me dio rabia. Cuando recibes toxicidad por años, también reaccionas mal. Igual estoy chato de todo esto”, agregó.

“Si los toxiquean, quédense callados. Un hombre funando a una mujer es mal visto. Yo ahora voy a morir callado”, cerró.

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