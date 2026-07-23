Revelan video de cómo quedó el refugio de Cajón del Maipo tras rescate de «El Chino» y las parvularias: ola de reacciones en redes sociales

El rescate de las tres personas que permanecieron aisladas durante casi seis días en el Cajón del Maipo sigue dando de qué hablar. Esta vez, un video mostró cómo quedó el refugio donde Magdalena María Retamal Pelz , Martina Micaela Núñez Hermosilla y Manuel «Chino» Orellana esperaron la llegada de ayuda.

Los equipos de rescate encontraron con vida este miércoles a los tres excursionistas en un refugio del sector de las Termas Valle de Colina, donde permanecían aislados debido al intenso temporal que afectó la zona cordillerana.

Tras el operativo, la historia tomó aún más notoriedad. Primero surgieron antecedentes sobre el viaje del grupo y luego aparecieron acusaciones cruzadas, incluida la denuncia de la pareja de Orellana, quien aseguró que el esposo de Magdalena llegó a acusar a su pareja de un supuesto secuestro antes de que fueran encontrados. Más tarde se conoció que el grupo se encontraba compartiendo en la montaña, lo que dio paso a una ola de memes y comentarios en redes sociales.

Video muestra cómo dejaron el refugio los tres rescatados en el Cajón del Maipo

Ahora fueron las propias Termas de Colina las que publicaron un registro del estado en que quedó el refugio.

«Tras el exitoso rescate realizado este miércoles en nuestro refugio de alta montaña en Termas Valle de Colina, nuestro terrateniente David Pizarro Covarrubias. Junto a Nico Gutiérrez, aprovecharon la ventana de buen clima que nos acompaña hoy para llegar hasta el refugio y verificar en qué condiciones quedó tras albergar a las tres personas que permanecieron aisladas durante el temporal», señalaron en Instagram.

Además, agregaron: «Ya nos volveremos a encontrar. Lugar donde contábamos con alimentos, bebestibles, agua potable y ropa de abrigo».

En el video se aprecia una cama desordenada, varias latas de cerveza y botellas de alcohol parcialmente vacías. Estas imágenes rápidamente captaron la atención de los usuarios.

Entre las reacciones que dejó la publicación aparecieron comentarios como: «Gracias por mostrarnos todo cómo dejaron. Uno siempre quiere saber el chisme completo con lujo y detalle», «¡Vamos a carretear chiquillas! Nadie va a saber… Allá es terrible piola», «Los que vinieron a leer los comentarios igual que yo por acá. Traje sopaipillas» y «Ah, y ocuparon una sola cama, así que durmieron abrigaditos».

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