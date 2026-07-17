¿Cuándo parará de llover? El pronóstico para el fin de semana y la ventana ideal para reparaciones en el hogar Los meteorólogos de Canal 13 revelaron cuándo será la fase más intensa del sistema frontal con vientos de hasta 60 km/h en el sector oriente. Revisa el detalle aquí. 17 Jul, 2026. 11:53 hrs Por Diego Muñoz VIDEOS RELACIONADOS Es amante hace 6 años, es amiga de su esposa y el Rumpy lo frena en seco: «No me voy por mi hijo…» Primer Corte contó cómo pasó de soñar en Ovalle a liderar un movimiento en Chile: cantaron en vivo y sorprendieron «Combo completo»: Michelle Adam advierte sobre el día más crítico del tren de frentes en la zona central Los Charros de Luchito y Rafael anuncian serie biográfica con inteligencia artificial: «Vamos a mostrar de todo» La nueva predicción de Latife Soto en medio del temporal que no pasó desapercibida: "Muchos cambios..." "Dicen que la echaron por cochina...": Sergio Rojas revela supuesto despido de figura de la televisión nacional Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google Contenido patrocinado