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¿Cuándo parará de llover? El pronóstico para el fin de semana y la ventana ideal para reparaciones en el hogar

Los meteorólogos de Canal 13 revelaron cuándo será la fase más intensa del sistema frontal con vientos de hasta 60 km/h en el sector oriente. Revisa el detalle aquí.

17 Jul, 2026. 11:53 hrs

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