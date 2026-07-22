Mineduc confirma suspensión de clases para este jueves 23 y viernes 24 de julio: revisa las comunas afectadas

El Ministerio de Educación (Mineduc) informó que la suspensión de clases se mantendrá durante este jueves 23 y viernes 24 de julio en distintos establecimientos educacionales del país, debido a los efectos que dejó el reciente sistema frontal.

La decisión busca resguardar la seguridad de estudiantes, docentes, asistentes de la educación y apoderados frente a las complicaciones generadas por las intensas precipitaciones.

La medida se aplicará en establecimientos públicos, particulares subvencionados y privados que impartan educación parvularia, básica y media.

Estas son las comunas donde seguirán suspendidas las clases

Según detalló el Mineduc, la suspensión abarcará toda la Región de Coquimbo, por lo que las actividades continuarán paralizadas en sus 15 comunas.

Provincia de Elqui: La Serena, Coquimbo, Andacollo, La Higuera, Vicuña y Paihuano.

Provincia de Limarí: Ovalle, Combarbalá, Monte Patria, Punitaqui y Río Hurtado.

Provincia de Choapa: Illapel, Canela, Los Vilos y Salamanca.

Región de Atacama

La medida se extenderá en la provincia del Huasco y en sectores específicos de la provincia de Copiapó:

Provincia del Huasco: Huasco, Vallenar, Freirina y Alto del Carmen.

Provincia de Copiapó: Comuna de Tierra Amarilla.

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