«Me echó de su casa. Agarró mi celular, me echó de madrugada, voy a pedir el Uber y sale de la casa y lanza el celular lejos»

En la tercera presentación de Rosalía en Chile, Katteyes fue la artista nacional invitada a subir al escenario del Movistar Arena. La intérprete de «Aló» y «Ponte Lokita» participó en la dinámica de «El Confesionario», donde abrió su corazón y compartió una compleja experiencia amorosa que marcó su vida.

Después de las apariciones de Francisca Valenzuela y Romina Pistolas en los conciertos anteriores, la cantante chilena tomó el micrófono para recordar una relación que mantuvo con un joven que vivía en Miami y que, con el tiempo, se volvió tóxica.

«Yo estaba saliendo con un chico y me dice que lo visite en Miami. Voy y yo me quería quedar con él una semana y resulta que la casa no era de él, era ajena. Yo llego, estoy dos días y él me revisó el celular«, comenzó relatando frente al público.

Luego explicó que la situación empeoró cuando su entonces pareja cuestionó a quién seguía en redes sociales.

«Al revisarme el celular, me reclamó porque yo seguía a artistas. Él me dice: ‘¿Por qué estás siguiendo a estos artistas?’ y yo le respondí que hacía música y que me entendiera, porque quería hacer colaboraciones con ellos. La cosa es que él se enojó y me echó de la casa», recordó.

La desconocida historia de Katteyes

La cantante contó que todo terminó en un fuerte conflicto. Según explicó, el hombre guardó sus pertenencias en una maleta y la obligó a abandonar la vivienda en plena madrugada.

«Me echó de su casa. Agarro mi celular, me echó de noche, de madrugada, voy a pedir el Uber y en eso él sale de la casa, agarra mi celular y lo lanza lejos. Yo le digo: ‘Huevón, o sea, ¿tiras mi celular para que no me vaya? ¿Quieres que me vaya o que me quede?’ y se pone a llorar, me hace un drama», relató.

Tras ese episodio, él intentó convencerla de quedarse. «Él me dijo: ‘No te puedo perder, no sé por qué reaccioné así. Yo te juro que te amo, no quiero perderte, por favor, no me dejes'», añadió.

El relato provocó una inmediata reacción del público, que respondió con pifias hacia la actitud del joven. Sin embargo, Katteyes reconoció que no terminó la relación en ese momento.

«Me costó dejarlo al maldito, pero después lo dejé. Seguí con él unos meses más. La relación empeoró y él me decía que yo no iba a pegar en la música. Terminé con él y empecé a sacar música», confesó.

Las palabras de la artista fueron celebradas por Rosalía, quien aplaudió la decisión de poner fin a esa relación.

Antes de despedirse del escenario, Katteyes recordó lo difícil que fue dar ese paso y cómo logró salir adelante.

«Yo le pedía a Dios todo. Me acuerdo de que lloraba y le pedía que me diera las fuerzas para dejarlo, pero no podía porque lo amaba. Pero nunca más volví», concluyó.

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