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¿A qué hora llueve hoy en Santiago? Michelle Adam reveló el horario de las precipitaciones para este jueves y para el fin de semana

Tras una mañana marcada por la alta humedad y el frío, Michelle Adam entregó un detallado pronóstico sobre el regreso de las precipitaciones a la Región Metropolitana

23 Jul, 2026. 15:58 hrs

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