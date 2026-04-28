Figura de TVN dice adiós a TVN y su despedida no pasó desapercibida: «gracias por tanto, mucha suerte»

Una etapa llegó a su fin para Rafael Venegas. Este lunes, el periodista se despidió de Televisión Nacional de Chile tras más de cuatro años de trabajo, marcando así el inicio de un nuevo desafío profesional.

El comunicador continuará su carrera en Mega, donde se sumará al equipo liderado por Carmen Gloria Arroyo.

Para cerrar el ciclo, Venegas publicó un video en su cuenta de Instagram. En el registro, mostró su oficina vacía mientras recogía sus pertenencias y se despedía del espacio que ocupó durante este tiempo.

«Son las últimas horas en el Buenos días a Todos, aquí estoy en la oficina del matinal. Está vacía, es tarde, estoy sacando todo para quien ocupe este puesto más adelante, encuentre impecable, limpiecito», relató.

Luego, reflexionó sobre su paso por el canal: «Y bueno, se cumple un ciclo: cuatro años y seis meses desde que llegué al matinal, en esta oficina trabajé hasta el día de hoy».

También repasó las distintas etapas de su trayectoria dentro de la señal. «Vine a cerrar este ciclo hermoso que comenzó en el Buenos Días a Todos y continuó hacia las noticias de la mañana, y terminó en las noticias del fin de semana y en Zona de Control», comentó.

Antes de cerrar el mensaje, dedicó palabras de agradecimiento a la estación. «Gracias TVN, gracias a la televisión pública, gracias Televisión Nacional de Chile, hasta siempre», expresó.

Video de Rafael Venegas dejó variadas reacciones

La publicación rápidamente generó reacciones entre sus colegas y seguidores, quienes le enviaron mensajes de cariño y buenos deseos.

Entre ellos, María Luisa Godoy escribió: «¡Te vamos a echar de menos, querido! Todo el éxito en lo que se venga».

Por su parte, Daniel Fuenzalida comentó: «¡Abrazos Rafa! Gracias por tanto. Mucha suerte».

Finalmente, Simón Oliveros también se sumó: «Abrazos Rafa !!! Tremendo profesor, un apasionado por la TV …nos seguimos viendo».

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