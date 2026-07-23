Ignacia Michelson reaparece con duras acusaciones contra rostro de TV: «Le ha pegado a todas sus parejas»

La tensión entre Ignacia Michelson y Cony Capelli sigue lejos de terminar. La ex participante de Gran Hermano Chile volvió a referirse públicamente a su antigua amiga, con quien rompió toda relación tras el reality.

Cabe recordar que, luego del programa, Capelli acusó a Michelson de haberla extorsionado con un supuesto video íntimo. Ahora, en conversación con Zona de Estrellas, la influencer negó esa versión, respaldó a Vale Roth por los ataques que ha recibido en redes sociales y volvió a arremeter contra la ganadora del reality.

Ignacia Michelson volvió a disparar contra Cony Capelli

Durante la entrevista, Michelson cuestionó el proceso de rehabilitación de Capelli y aseguró que ella no controla a sus seguidores cuando atacan a otras personas.

«Eso de que se rehabilitó es una mentira, todo el mundo lo sabe (…) cuando a ella uno le dice la verdad, es la víctima y saca lo del ciberbullying. Cuando ella o su fandom lo hace, no se quiere hacer responsable», afirmó.

Además, negó haberla extorsionado y sostuvo que el video al que se ha hecho referencia no es de carácter sexual.

«Yo nunca la extorsioné. Yo sí tengo el video. Ella sabe que miente en televisión. Yo podría ser mala y subir el video (…), pero no lo hago porque sé que con sus propias palabras se va a caer», agregó.

La ex chica reality también insistió en que, según su versión, Cony Capelli nunca dejó atrás el consumo de drogas.

«Yo jamás he dicho que no me gusta la fiesta (…) Ella nunca se ha rehabilitado. ¿Cómo se va a rehabilitar si me la topo en las mismas fiestas? Que deje de mentir», lanzó.

Además, agregó que: «Ella se toma un copete y se vuelve loca. Le ha pegado a todas sus parejas (…) Todo el mundo sabe que ella es súper agresiva», afirmó.

Finalmente, sostuvo que existirían antecedentes que respaldarían sus declaraciones.

«La prueba más real es que vayan a Carabineros y van a ver las constancias que le hizo el expololo a ella. Es así de fácil», concluyó.

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