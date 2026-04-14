La Fiesta del Memo 2026: Cuándo es, line up de artistas y cómo será el ambicioso evento

El próximo sábado 18 de abril, desde las 13:00 horas, regresa La Fiesta del Memo con una edición 2026 que promete ser la más ambiciosa de su historia. Esta vez, el evento apuesta por una propuesta que mezcla música, ciencia ficción y una experiencia inmersiva que va más allá del formato tradicional de concierto.

Bajo una narrativa futurista, MEMO se posiciona como un anfitrión intergaláctico que guía al público a través de un “aterrizaje” escénico. La experiencia incluye visuales, pantallas, inflables y distintas activaciones pensadas para que los asistentes no solo disfruten la música. También se sumerjan en un universo propio.

En lo musical, el festival presenta un line up de alto impacto que cruza generaciones y estilos, combinando cumbia, música tropical y sonidos urbanos. Entre los artistas confirmados destacan Amar Azul, La Mosca, The La Planta. Divino, Agrupación Marilyn, La Combo Tortuga, J King & Maximan, Rodrigo Tapari, Luis Lambis, Zúmbale Primo, Santaferia, Franco el Gorila, Loyaltty y Jambao, entre otros.

Además, el evento contará con el Stage Perreolandia La Fiesta. Un espacio dedicado a la cultura DJ con presentaciones de DJ Lito, DJ Janyi y DJ Fixion, ampliando la experiencia hacia distintos estilos bailables.

La Fiesta del Memo edición 2026: Cómo comprar entradas para el evento

La Fiesta del Memo 2026 se realizará el sábado 18 de abril en el Club Hípico de Santiago. Las entradas están disponibles a través del sistema Passline.

Con más de diez años de trayectoria, la fiesta producida por Memo Entertainment se ha consolidado como uno de los encuentros más importantes de música festiva en Chile. En sus versiones anteriores ha reunido a miles de asistentes y ha contado con artistas de la talla de Tito El Bambino, Ke Personajes y Wisin.

Este 2026, el evento propone una nueva forma de vivir la fiesta. Como un espectáculo total, donde la música, la visualidad y la interacción se combinan para crear una experiencia única.

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