«El Dueño del Sistema» está de vuelta: J Álvarez regresa al juego con «Velvet Cake»

¡El dueño del Sistema regresó al juego! Con el estilo versátil y la autenticidad que lo han convertido en un pionero del trap latino y el reggaetón, J Álvarez regresa a la escena con “Velvet Cake”. Es un sencillo cargado de energía, flow y frescura que marca el inicio de una nueva etapa en su trayectoria artística.

El tema fusiona un beat clásico de trap con cambios a reggaetón. Así, mantiene la vibra urbana actual y conecta con las nuevas generaciones sin perder la esencia que lo caracteriza. El hook principal “te lo dejo rojo como velvet” se convierte en el ancla melódica del track. Muestra una vez más la habilidad de J Álvarez para crear himnos pegajosos y memorables.

El lanzamiento llega acompañado de un video oficial que retrata la esencia callejera y artística del intérprete. Se muestra a J Álvarez rapeando desde un carro, en un cuarto verde con mesa de billar, y en escenas enérgicas de sus presentaciones en vivo. Una pieza visual que conecta la intimidad del estudio con la fuerza de sus shows alrededor del mundo.

Con “Velvet Cake”, J Álvarez reafirma por qué es considerado uno de los grandes innovadores del género urbano. Además, adelanta que ya trabaja en su próximo gran proyecto: “El Dueño del Sistema Vol. 3”, previsto para el Q1 del 2026 y que contará con colaboraciones sorpresa de alto impacto.

El artista que logra una gran conexión con los fans en Chile llega con Velvet Cake. Este sencillo ya está disponible en todas las plataformas digitales y en el canal de Youtube del artista.

J Álvarez y su deseo de cantar en el Festival de Viña

A principio de este 2025, Perreolandia, un evento cargado de reggaetón antiguo, hizo bailar a todos los presentes en el Club Hípico de Santiago.

Uno de los que no podía faltar fue J Álvarez, quien demostró toda su experiencia y versatilidad con un show de primer nivel.

Luego de su presentación, el urbano habló con RadioActiva, donde reveló uno de sus sueños es cantar en El Festival de Viña del Mar.

«Quiero decir algo, quiero ir para Viña. Chile, quiero cumplir mi sueño y quiero estar en Viña», señaló entusiasmado.

«Todos los escenarios de Chile los he tocado, quiero tocar en Viña mi gente», cerró.