El sorpresivo anuncio de Kidd Voodoo que nadie se esperaba y causó una ola de reacciones en redes sociales

La escena musical chilena ha recibido una noticia de alto impacto con el anuncio de la colaboración entre Kidd Voodoo y Pablo Alborán. A través de sus redes sociales, el artista maipucino sorprendió a sus seguidores.

En el post reveló que el cantante español es el invitado estelar en su sencillo «Dando Vueltas». Este lanzamiento no es una pieza aislada, sino que representa el último adelanto oficial antes del estreno de «Euforia», su próximo trabajo discográfico que pondrá fin a la era de «Sátira».

«Es algo súper importante. Si nos vamos a años atrás, yo tengo muchos covers de antaño y subía canciones tocando la guitarra y gran parte de esas canciones eran de él«, comentó el cantante chileno.

Para Kidd Voodoo, este encuentro musical trasciende lo profesional. «Grabar un tema juntos es un sueño cumplido y tal vez muy inesperado por el camino que yo estaba tomando con mi carrera, pero se ha dado esta oportunidad y me tiene realmente emocionado».

Nuevo álbum de Kidd Voodoo viene lleno de reflexiones

«Dando Vueltas» promete ser ese hit que nos acompañará en las noches de melancolía. Según los adelantos, la canción se aleja de los ritmos urbanos que marcaron su disco anterior, «Satirología, Vol. 3», para entregarnos una balada acústica cargada de sentimentalismo.

Este cambio de rumbo musical coincide con una etapa de crecimiento personal para el chileno, quien recientemente aseguró que ya no siente la necesidad de «encajar» para agradar al resto.

Tras un año increíble con 12 conciertos en el Movistar Arena, el cantante se prepara para despedir la era «Sátira» y abrazar este nuevo camino que verá la luz durante este mes de abril.

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