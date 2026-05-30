«Le informé que ya no le pagaría los excesos»: Leonardo Farkas explotó contra rostro del espectáculo y reveló millonaria ayuda económica

Un tenso momento estaría atravesando Leonardo Farkas actualemente. Esto, luego de que hace algunos días, la panelista de TV, Claudia Schmidt, destapara un polémico episodio con el filántropo.

«Hay situaciones que se vivieron en las cuales yo, básicamente, no me dejo comprar por nadie y no tengo por qué estar aguantando situaciones de terceras personas», comentó la uruguaya en aquella instancia.

Pero la cosa no quedó ahí, ya que habría entregado detalles del quiebre de su amistad con Tonka Tomicic. Por su parte, Sergio Rojas fue más allá, y aseguró que Claudia Schmidt le confesó que Leonardo Farkas le habría ofrecido dinero para quedarse en Chile, además de invitarla a fiestas de carácter sexual.

Leonardo Farkas explotó contra rostro del espectáculo y reveló millonaria ayuda económica

El empresario no se quedó callado ante las acusaciones, y decidió romper el silencio a través de un comunicado oficial. Eso sí, primero, habló un poco sobre su relación con Claudia Schimdt, a quien aseguró, ayudó con grandes cantidades de dinero.

Recordemos que ambos mantenían una amistad, por medio de la expareja de la uruguaya. El comunicado oficial de Leonardo Farkas decía lo siguiente:

«Desde hace un tiempo Claudia Schmitd, a quien he ayudado desinteresadamente por mucho tiempo, solucionándole graves problemas financieros. Como fue rescatarle la hipoteca sobre su casa en Chile, todas sus deudas personales, CIENTOS DE MILLONES, pero cuando le informé que ya no le pagaría los excesos, decidió buscar protagonismo recurriendo a mi difamación e injuria, afectando seriamente el honor de mi familia».

«La situación ha escalado a límites inaceptables. Así, he dado instrucciones precisas a mis abogados para que preparen las respectivas querellas criminales sin ninguna contemplación, ya sea contra ella y los demás que se han prestado para difundir su ilícito proceder«, cerró el empresario.

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