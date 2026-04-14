«Este ha sido mi lugar desde siempre»: La impactante revelación de José Antonio Neme sobre el encuentro con su nuevo compañero de vida

José Antonio Neme ha dejado a todos en shock con un anuncio impactante. El animador de «Mucho Gusto» comenzó su nuevo vinculo con una mirada, según explicó.

El panelista publicó a través de sus redes sociales unas fotos del nuevo integrante a la familia. Cabe señalar que José Antonio Neme, habría sufrido un pérdida recientemente.

Recordemos que el comunicador sufrió la sensible partida de sus amados compañeros Lalo, Frodo y Lali. El fallecimiento de sus mascotas fue un fuerte golpe para el panelista.

Específicamente, la muerte de su perrita Lali fue un gran impacto en su vida. La pequeña falleció a los 14 años producto de un infarto fulminante según relató el propio Neme.

«Murió de ancianita nomás. Estaba muy cansada, estaba súper cansada la Lali. Le costaba caminar un poco, tenía dolor». Lali había fallecido por un infarto.

El animador señaló que: «Y bueno, partió. Tenía 13-14 años, estaba viejita, ya estaba en su momento. Qué le vamos a hacer, así es la vida nomá».

La nueva mascota de José Antonio Neme

Por otro lado, el periodista presentó al nuevo integrante de la familia con una imagen que conmovió a todo sus seguidores. En la foto se ve al animador abrazado junto a su nueva mascota.

«Y un día llegó Galo; saltó sobre mi cama y desde ahí me miró fijo con sus ojos miel diciendo ‘…este ha sido mi lugar desde siempre’«, señaló en su cuenta de Instagram.

Además, agregó: «Otro misterio inexplicable de la vida… Bienvenido, galguito choiquero, aunque tú sabes que tu energía estaba en esta casa desde antes. Que seas inmensamente feliz».

Su publicación causó diversas reacciones: “Qué hermoso, Galo será feliz por siempre”, “gracias por adoptar”, “esos ojitos que expresan tanto” y “amo que ames a los animales”, fueron algunos de los comentarios.

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