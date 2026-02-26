Tras 10 años de historia: La Fiesta del Memo revela a su gran protagonista, MEMO, el visitante extraterrestre que trae un line up de lujo

No caben dudas de que durante el último tiempo, La Fiesta del Memo se ha consolidado como uno de los encuentros musicales más exitosos y transversales del circuito festivo. Pero hasta ahora, el personaje que le dio el nombre a este evento no tenía rostro.

Sin embargo, esto ahora cambió. Resulta que desde la producción quisieron darle un giro narrativo y estético: MEMO se revela como un visitante extraterrestre, un observador que llegó a la Tierra hace 10 años con el fin de estudiar una de las expresiones más genuinas de la humanidad: la fiesta, la música y el baile colectivo. De este modo, MEMO dará paso a la fiesta más grande y masiva de Chile.

Este personaje se inspira en la ciencia ficción clásica, la estética espacial y los relatos de observadores omniscientes. Y llega al evento para ser el anfitrión intergaláctico de la fiesta. En este sentido, interactuará con el público mediante visuales, pantallas, inflables y activaciones diseñadas especialmente para esta versión.

De eta manera, MEMO será el encargado de presentar el line up. Este reúne a grandes referentes y a artistas actuales de la música tropical, cumbia, fiesta popular y sonidos urbanos.

El line up de La Fiesta del Memo 2026

El line up de esta edición del evento se compone por Flor Álvarez, Amar Azul, La Mosca, The La Planta, Maldy, Agrupación Marilyn, La Combo Tortuga, J King & Maximan, Rodrigo Tapari, Luis Lambis, Zúmbale Primo, Santaferia, Franco el Gorila, Loyaltty y Jambao.

De todos modos, es importante recalcar que todavía quedan artistas por confirmar, ampliando una experiencia que promete ser una de las celebraciones más ambiciosas y narrativas en la historia del evento. Este 2026, La Fiesta del Memo no solo se vive: se presencia. MEMO ya está entre nosotros.

El evento también contará con Stage Perreolandia La Fiesta, dedicado a la cultura DJ y al cruce de ritmos festivos. Instancia en la que se presentará DJ Lito, nuestro DJ Jani y DJ Fixion.

Vale señalar que las entradas se encuentran disponibles a través de Passline.

