¿Volverías con tu ex? 2: Estos son los confirmados y la fecha de estreno del nuevo reality de Mega

Mega ya comenzó a preparar el esperado estreno de su nuevo reality show, “¿Volverías con tu ex? 2”, espacio que estará encabezado por Tonka Tomicic y Julio César Rodríguez. La producción ya se encuentra en pleno proceso de grabación en la Amazonía peruana y recientemente liberó nuevas imágenes de su primer capítulo.

A través de un adelanto compartido en sus redes sociales, el canal confirmó que el programa llegará a la pantalla el próximo 8 de junio, en horario estelar, justo después de la teleserie “Reunión de Superados”.

Estos son los confirmados y la fecha de estreno del nuevo reality de Mega

El registro muestra el escenario que enfrentarán las diez parejas confirmadas. Los participantes deberán reencontrarse en medio de la selva, y comenzar la aventura lanzándose desde un helicóptero directamente a las aguas del río Amazonas.

Dentro del adelanto podemos ver la conversación entre Álvaro Ballero y Ludmila Ksenofontova, quienes fueron pareja durante 17 años. En las imágenes, el exchico reality le plantea la posibilidad de reconstruir su familia.

Ante esto, Ludmila responde con cautela: “Eso el tiempo lo dirá”.

Además de ellos, el reality contará con la participación de varias exparejas conocidas del espectáculo nacional. Entre los confirmados figuran Claudio Rojas y Hurubachi Pardo, Daniel Valenzuela y Yamila Reyna, además de Alex Dickerson y Mario Irazzoky.

También serán parte de la competencia Raimundo Cerda y Sofía Latorre, Nicole “Luli” Moreno y Luis Mateucci, junto a Estefanía Marquis y Carlos Águila.

El listado se completa con Valentina “Guarén” Torres y Nicolás Solabarrieta, Yasmín Valdés y Mariano Brozincevic, y la pareja conformada por Fernanda Brown y Christopher Peral.

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