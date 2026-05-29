¿Fin de mes lluvioso? Alejandro Sepúlveda entregó su pronóstico del tiempo para los últimos días de mayo ¿Regresa la lluvia a Santiago? El especialista en tiempo de Mega entregó su informe para los este fin de semana. Acá los detalles. 29 May, 2026. 16:32 hrs Por Diego Muñoz VIDEOS RELACIONADOS «Prefería comprar pasta antes que un yogur para mi hijo»: La impactante historia que marcó al Chacotero y terminó en lágrimas ¿Vuelve la lluvia a Santiago? Alejandro Sepúlveda reveló el pronóstico para los próximos días en su pronóstico de Mega El llamado de ayuda que impactó en El Chacotero: Su hermano menor es adicto y Rumpy intervino con total franqueza ¿Cuándo regresa la lluvia a la Región Metropolitana? Alejandro Sepúlveda reveló su informe climático luego de días despejados en Santiago "Imaginen muero aplastada": El angustiante momento que vivió Mon Laferte en México Gisella Gallardo asegura que podrían salir "más verdades" de Camilo Huerta luego de rumor que lo relaciona con Neme Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google Contenido patrocinado