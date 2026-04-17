El error en plena emisión del matinal que se convirtió en un chascarro viral: «quedo como tul…»

Un comentario sin intención terminó robándose toda la atención en televisión y, en cuestión de minutos, dio el salto a redes sociales.

Todo pasó durante una emisión del matinal de Antofagasta TV, conducido por Daniza Segovia, Cristián Castro y Eduardo Díaz. Lo que partió como una conversación liviana sobre desayunos favoritos, terminó en uno de los momentos más comentados del día.

Mientras analizaban una encuesta sobre las combinaciones más populares para comenzar la mañana, Segovia compartió su preferencia personal. Fue en ese instante cuando protagonizó el lapsus que desató las risas: “Yo con el cafecito, huevito, pan con paltita, quedo como tula… como tuna, perdón”.

El estudio reaccionó de inmediato. “¿Cómo?”, alcanzó a decir uno de sus compañeros, mientras otro intentaba salir al paso repitiendo “como tuna, como tuna”. Sin embargo, el momento ya estaba instalado y la risa se hizo imposible de contener.

Un chascarro en plena transmisión que se volvió viral

Lejos de calmarse, la situación siguió escalando. El panel trató de retomar el hilo del programa, pero el ambiente ya estaba completamente distendido luego del chascarro.

En ese contexto es que los animadores no perdonaron y llegaron los remates. Cristián Castro lanzó entre bromas: «Solo diré algo: yo con ella no voy a desayunar nunca. Es muy peligroso tomar desayuno con Dani». A eso se sumó Eduardo Díaz, quien cerró con ironía: «Desayuno de campeones».

El divertido episodio rápidamente comenzó a circular a través de redes sociales, donde los usuarios no demoraron en hacerlo viral y dejar uno de los chascarros de la jornada.

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