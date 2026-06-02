Artista que triunfó en el Festival del Huaso de Olmué reveló que hizo con el dinero que ganó: «Me quedé con 47 lucas»

Felipe Parra fue uno de los invitados al más reciente episodio de «Mari con Edu», el podcast conducido por María Luisa Godoy y Eduardo Fuentes. Durante la conversación, el comediante repasó distintos momentos de su carrera y recordó lo que significó para él presentarse en el Festival del Huaso de Olmué 2026.

El imitador confesó que presentarse en el Patagual era una meta que tenía desde hace años. Incluso, aseguró que ese desafío siempre estuvo por encima de otros eventos televisivos.

«Siempre que me preguntaban, yo decía ‘Olmué es el escenario al que yo más aspiro estar’, porque todos dicen Viña y todo el cuento», comentó.

Según explicó, veía el evento como un paso previa para desafíos aún mayores. «Pero uno sabe que si logras estar en Olmué, es muy probable que estés en Viña también. Es como una consecuencia», añadió.

Asimismo, destacó el valor del Festival para su carrera profesional: «Olmué siento que es un festival para el que yo trabajé», afirmó.

Felipe Parra revela que hizo con el dinero que recibió

Durante la entrevista, también abordó un tema que llamó la atención de los conductores: el destino del dinero que obtuvo por su presentación.

Lejos de destinarlo a gustos personales, aseguró que utilizó prácticamente la totalidad de esos recursos para potenciar su rutina.

«Lo reinvertí todo. De hecho, yo me quedé con 47 lucas. Eso fue con lo que me quedé», señaló.

El humorista explicó que su preocupación era ofrecer un show de primer nivel para todos los asistentes. Incluso para quienes estaban ubicados más lejos del escenario.

«Quisimos hacerlo así porque habían hartas personas y para que se viera bien… Por ejemplo, yo me preocupé que la gente que estaba en el Patagual, que estaba al final, pudiese ver esos gestos de los personajes, y tienes que verlos de cerca», relató.

Como ejemplo, mencionó algunos detalles de sus imitaciones que buscó destacar mediante recursos visuales.

«Por ejemplo la lenguita de Julio César (Rodríguez) (…) o con Pablo Chill-E y pusiera los ojos blanco», cerró el comediante.

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