La Gran Noche de la Corazón 2026 confirma sus artistas y promete hacer historia en el Movistar Arena

¡Paren todo! La espera terminó y regresa el evento más esperado por los auditores de La Número Uno de Chile.

Llegó el anuncio oficial de La Gran Noche de la Corazón 2026, un evento que este año no solo reunirá a grandes exponentes de la música tropical y del humor, sino que además celebrará sus 15 años de historia.

La cita está agendada para el día viernes 26 de junio en el Movistar Arena, recinto que será el epicentro de una noche mágica que mezcla fiesta, baile y risas.

Estos son los artistas que se presentarán en La Gran Noche de la Corazón 2026

En esta edición, el escenario recibirá a nombres que son sinónimo de hits.

Entre los artistas confirmados se encuentran Los Vásquez, Alanys Lagos, Santaferia, Noche de Brujas, DJ Rocka y Pastor Rocha.

Es importante destacar que la preventa Banco Estado se realizará el lunes 20 de abril desde las 10:00 horas.

Por otro lado, la venta general tiene como fecha el día miércoles 22 de abril a las 10:30 (o al agotar stock de preventa).

Desde su creación, la Gran Noche de la Corazón se ha transformado en un verdadero ritual para los auditores, reuniendo a miles de personas en torno a la música popular. Este 2026 marca un hito importante: quince años de historia, consolidando su lugar como uno de los eventos más esperados del calendario nacional.

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