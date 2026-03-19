Sammis Reyes rompe el silencio y enfrenta las críticas con potente reflexión: «No tengo miedo de mostrar quién soy»

En las últimas semanas, el ex jugador de la NFL ya había generado tema tras protagonizar un altercado con Cuco Cerda durante la fiesta Bresh a fines de febrero. Desde entonces, los cuestionamientos no han parado.

Frente a ese escenario, la noche del miércoles publicó un video en Instagram para responder a sus detractores.

«Desde que llegué a Chile, mucha gente me ha dicho que mi mensaje da cringe o que no encaja con la sociedad y es verdad, lo que yo quiero para mí nunca ha sido encajar», comenzó diciendo.

Sammis Reyes responde a las críticas

Además, profundizó en su postura y en cómo ha enfrentado las críticas a lo largo del tiempo. «Nunca le he tenido miedo a pensar en grande, siempre me he atrevido a ser diferente, a dar cringe, a que me molesten por cómo hablo, a que me molesten por mi porte, que me molesten por mis ideas», continuó.

Asimismo, abordó algunas de las polémicas que lo han rodeado recientemente. Donde aseguró que muchas de ellas no son reales y corresponden a «mentiras fabricadas de la nada».

En el mismo registro, el ex seleccionado de básquetbol compartió una reflexión más personal. «Ya no tengo miedo de mostrar quién soy, de mostrar mis intenciones y de mostrar que soy una persona de honor que tiene códigos y que lo único que he querido es proteger a mi familia. De cuidar a los míos, de cuidar a mi hija, a mi mujer, a la gente que amo», comentó el influencer.

La publicación no pasó desapercibida. En los comentarios, varios usuarios salieron a respaldarlo con mensajes como: «Que sabias palabras Cra! Nos define lo que hacemos cuando nadie nos ve! Ahí está la lucha diaria de cada uno»; «Te tienen pura envidia». «Así es Chile, agarrando pa la chacota a todo el que piensa diferente y que, aunque no lo admitan, ha logrado mucho y es mejor cada día»; «Grande Samis!!. Eres una inspiración para mis hijos».



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