«Muy intenso…»: Familia de Emilia Dides estaría preocupada por su relación con Sammis Reyes

Tras un año de relación Emilia Dides y Sammis Reyes fueron padres recientemente, la pareja que ha dado que hablar durante este último tiempo. La aparición de Emilia en la alfombra roja del Festival de Viña impactó a todos, ya que había sido madre recientemente.

Pero Sammis Reyes opacó esto al protagonizar una pelea con Cuco Cerda, el pasado 27 de febrero en la Bresh, en el Sporting Club de Viña del Mar. En dicho evento surgió una discusión entre ambos, donde testigos aseguran que llegaron a los golpes.

Pero esto no es un hecho aislado, el ex NFL ya habría participado en polémicas de esa índole. Estos hechos han generado que la familia de Emilia Dides este preocupada por este tipo de actitudes.

Así se mencionó en el podcast Quién Es Uno, conducido por la periodista de farándula, Paula Escobar. En el episodio hablaron sobre algunos problemas que tendría la pareja. «Los Dides estarían un poco preocupados por la relación de la Emilia por los comportamientos del muchacho (Sammis Reyes) en sí. Los comportamientos públicos y privados», señaló.

Asimismo añadió: «Encuentran que él es muy intenso y los comportamientos que tienen no le suman a la hija. Están preocupados«.

Historial de polémicas de Sammis Reyes

En el episodio también se abordaron los conflictos mediáticos del exjugador. Aseguraron que Sammis Reyes ha sido vetado de los eventos realizados por Bizarro, esto debido que en el Festival de Viña 2025: «El tipo agredió a una de nuestras productoras (mujer) y a un productor nuestro porque quería tratamiento VIP, a pesar de que en ese momento Emilia tenía otra acompañante (su +1)».

Asimismo en el Festival de la Pampilla, la periodista explicó que para el show de Los Fabulosos Cadillacs, en donde ellos no querían que hubiera personas externas arriba del escenario, Sammis estaba ahí.

«Sammis quería estar ahí, en el escenario, en la orilla del escenario, y el mánager de los Cadillacs lo quería sacar, porque no les gusta…», mencionó la comunicadora. «Y Sammis hizo un escándalo que terminó en pelea y empujones«, agregó.

