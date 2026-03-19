«Trabajé con ella, la admiro»:  el inesperado vínculo de la ministra Mara Sedini con destacada artista nacional

Una distendida pero reveladora conversación protagonizó la ministra vocera de Gobierno, Mara Sedini, durante su visita a Radio Pudahuel, donde abordó los principales desafíos del Ejecutivo, pero también dejó al descubierto un desconocido episodio de su vida personal.

En diálogo con el conductor Pablo Aguilera, la autoridad se refirió al complejo escenario internacional que ha impactado el precio de los combustibles. “Hace que suban los precios en todo el mundo, no solo en Chile, para que la gente lo entienda súper bien. Es un fenómeno mundial”, explicó.

En esa línea, detalló que, si bien en el país opera el Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (MEPCO), este solo permite amortiguar parcialmente las alzas. “En una guerra en que no sabemos cuándo puede terminar… nos cambia toda la realidad (…) el petróleo va a subir igual”, afirmó, agregando que el Ministerio de Hacienda ya trabaja en medidas para apoyar a los sectores más afectados.

El pasado musical que no se sabía de Mara Sedini

Sin embargo, uno de los momentos más comentados de la entrevista llegó cuando la ministra dejó de lado los temas contingentes y sorprendió con una confesión poco conocida: su vínculo con la música.

“Ay, perdón, sí. Bueno, usted también tiene un pasado musical, artístico. Claro, sí”, comentó entre risas, antes de revelar: “Yo tengo un vínculo profesional de amistad con nuestra gran Miriam Hernández. Yo trabajé con ella muchos años”.

La declaración generó inmediata complicidad en el estudio, donde incluso pidió una canción específica del repertorio de la artista, destacando un tema del álbum Seducción, en dúo con Cristian Castro.

De esta forma, Sedini no solo abordó temas clave del país, sino que también mostró una faceta más cercana y desconocida.

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