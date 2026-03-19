La controversial reflexión de Naya Fácil que fue repudiada en redes sociales: «A la gente le importa más un feriado que surgir en la vida»

Naya Fácil volvió a quedar en el centro de la polémica luego de entregar una controversial reflexión sobre los feriados irrenunciables.

Sus palabras no pasaron desapercibidas y generaron una ola de críticas en redes sociales.

La creadora de contenido abordó el tema en medio del debate que se instaló tras las declaraciones de Susana Jiménez, presidenta de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC). La dirigenta advirtió que estos días representan una «merma importante» para la economía.

En ese contexto, Naya Fácil compartió su postura. “Con el nuevo presidente caché que quieren borrar los feriados o algo así. Y veo en los comentarios a mucha gente quejándose. ¿Ustedes creen que la gente que ha surgido en la vida, empresas grandes y millonarias, descansa en los feriados?”, comenzó diciendo.

Luego, hizo un llamado a sus seguidores para «cambiar la mentalidad». Asimismo, planteó que hay personas que no consideran relevantes estos días libres e incluso los ven como una pérdida de ingresos o de oportunidades.

Las reacciones de usuarios en redes sociales tras opinión de Naya Fácil

La influencer insistió con una pregunta que encendió más el debate: «¿De verdad a la gente le importa más un feriado que surgir en la vida?… Cuando queremos surgir en la vida tenemos que dejar de quejarnos».

Sus palabras detonaron reacciones inmediatas y varios usuarios cuestionaron su visión y defendieron su derecho al descanso.

“Eso cuenta para los que trabajamos por nuestra propia empresa, pero no puedes obligar a todos a trabajar 24/7 para ‘surgir‘”, “La que surgió en la vida a punta de videos desde su casa haciendo el ridículo”, “Vive de rifas la saco de pelota y viene a opinar” y «cuando el dinero se volvió más importante que compartir con la familia???», fueron algunos de los comentarios en redes sociales.

Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google