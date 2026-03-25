La nueva imitación de Kramer a Kast tras alza en combustibles que genera debate en redes: «Estoy calmado porque…»

El aumento en el precio de los combustibles marcó la agenda durante las últimas horas. En medio de ese escenario, Stefan Kramer se instaló en la conversación con una de sus clásicas parodias. Esta vez basada en la contingencia nacional.

El comediante compartió un video a través de sus redes sociales donde interprete al presidente José Antonio Kast. En la rutina, hace referencia al anuncio realizado por el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, durante la jornada del lunes.

Esta es la nueva imitación de Stefan Kramer

«A propósito del alza de las bencinas, quería manifestarle a todos los chilenos y chilenas que tengan paciencia», dice Kramer caracterizado como el mandatario.

Luego, agrega con tono irónico: «yo estoy calmado porque tengo auto eléctrico».

En el mismo registro, el comediante continúa con la sátira y afirma: «Voy a hablar con el ministro Quiroz para que no suba la luz».

El video rápidamente se viralizó y se sumó a otro contenido reciente del imitador. Días antes, también había publicado un clip en el que realiza un desafío de redes sociales. En él, repite la frase “estoy calmado” en distintos estados emocionales, como rabia o decepción.

No es la primera vez que Kramer recurre a esta imitación desde la llegada de Kast al poder. Hace poco, incluso, utilizó al personaje para promocionar un “show de emergencia” en Monticello. En ese video, ironizó sobre los primeros días del gobierno en La Moneda.

Rápidamente, la parodia generó reacciones divididas. Algunos usuarios celebraron su creativas, mientras que otros cuestionaron el tono de la imitación.

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