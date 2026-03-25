Fue una de las bombas más sexys de la TV chilena y ahora regresa a uno de los programas más comentados del espectáculo

Chilevisión movió el tablero televisivo este martes con un anuncio que no pasó desapercibido. El canal confirmó la incorporación de Jhendelyn Núñez a “Fiebre de Baile”, sumando así un nuevo rostro a su programa estelar.

La modelo y animadora regresa a la televisión después de un largo tiempo alejada de las pantallas. Eligió este espacio para mostrar una faceta más artística y volver a conectar con el público.

Pero no fue la única sorpresa del día. La señal también oficializó la llegada de Gala Caldirola, quien recientemente hizo pública su relación con Luis Jiménez.

Su ingreso no estará exento de tensión. En el programa coincidirá con Disley Ramos, ex pareja del exfutbolista, con quien terminó su relación el año pasado. Este cruce suma un ingrediente extra a la competencia.

Con los nombres de Disley Ramos, Gala Caldirola y ahora Jhendelyn Núñez ya confirmados, la nueva temporada arranca con varias historias en desarrollo. Rivalidades, reencuentros y posibles roces se proyectan como parte del espectáculo en la pista de baile.

Reacciones en redes sociales a la llegada de Jhendelyn Núñez

En redes sociales, la llegada de Núñez generó una ola de comentarios positivos. “amooo”, “la mejor”, “se extrañaba en la TV”, “éxito hermosa, con todo”, “ahora si que lo veo”, “elegancia” y “Ahora se puso bueno el programa vamos con todo”, fueron algunas de las reacciones. También destacaron su talento: “Me encanta, aparte de linda baila muy bien”.

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