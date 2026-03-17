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Impactante predicción de Latife Soto sobre el gobierno de José Antonio Kast: revela fecha clave y advierte que «a nadie le va a importar el…»

La guía espiritual estuvo en La Hora de Jugar donde se refirió a puntos claves del gobierno que serán positivos para el país.

17 Mar, 2026. 12:11 hrs
Latife Soto Predicción Sobre Kast
Captura La Hora de Jugar

Recientemente, Latife Soto impactó con una nueva predicción. La tarotista habló sobre los efectos que tendría la construcción de una zanja en el norte del país.

«Se va a invertir en hacer una zanja grande, pero efectivamente va a traer beneficios para el país. Hay mucha gente que va a salir del país, no solamente en el norte, porque a nivel país se van a regular todos los pasos fronterizos y va a haber mucha fiscalización», fueron sus palabras de La Hora de Jugar, programa de entretención de Mega.

Latife Soto y predicciones sobre la migración

No obstante, la guía espiritual aseguró que será una medida controversial que formará debate. «Van a haber manifestaciones y personas molestas, porque van a sentir que esto es un daño para el migrante», continuó.

«En su país se van a abrir muchas fuerzas. Hay muchos que a Venezuela van a regresar. Y lo harán por el lugar que corresponde», mencionó.

Asimismo, según su predicción, esta iniciativa tendría efectos positivos para Chile. «Va a ser muy bueno, va a ser el orden real que se va a colocar, era como tierra de nadie, como el patio de atrás, nadie lo controlaba y ahora viene un poco de tranquilidad, de saber que va a quedar la gente que es trabajadora y que está legalmente», explicó.

Por otro lado, Latife habló sobre la significativa inversión que significará la medida. «A nadie le va a importar el gasto de dinero. La gente va a estar contenta, porque esto va unido a la seguridad y hoy no hay seguridad en este país. Por eso que la gente va a notar que hay un poco más de seguridad, en el norte sobre todo», mencionó.

Para cerrar, se refirió a una de las grandes promesas del actual mandatario, sobre la migración irregular: «Al año y un mes va a haber una buena evaluación de lo que él hizo con la migración».

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