Impactante predicción de Latife Soto sobre el gobierno de José Antonio Kast: revela fecha clave y advierte que «a nadie le va a importar el…»

Recientemente, Latife Soto impactó con una nueva predicción. La tarotista habló sobre los efectos que tendría la construcción de una zanja en el norte del país.

«Se va a invertir en hacer una zanja grande, pero efectivamente va a traer beneficios para el país. Hay mucha gente que va a salir del país, no solamente en el norte, porque a nivel país se van a regular todos los pasos fronterizos y va a haber mucha fiscalización», fueron sus palabras de La Hora de Jugar, programa de entretención de Mega.

Latife Soto y predicciones sobre la migración

No obstante, la guía espiritual aseguró que será una medida controversial que formará debate. «Van a haber manifestaciones y personas molestas, porque van a sentir que esto es un daño para el migrante», continuó.

«En su país se van a abrir muchas fuerzas. Hay muchos que a Venezuela van a regresar. Y lo harán por el lugar que corresponde», mencionó.

Asimismo, según su predicción, esta iniciativa tendría efectos positivos para Chile. «Va a ser muy bueno, va a ser el orden real que se va a colocar, era como tierra de nadie, como el patio de atrás, nadie lo controlaba y ahora viene un poco de tranquilidad, de saber que va a quedar la gente que es trabajadora y que está legalmente», explicó.

Por otro lado, Latife habló sobre la significativa inversión que significará la medida. «A nadie le va a importar el gasto de dinero. La gente va a estar contenta, porque esto va unido a la seguridad y hoy no hay seguridad en este país. Por eso que la gente va a notar que hay un poco más de seguridad, en el norte sobre todo», mencionó.

Para cerrar, se refirió a una de las grandes promesas del actual mandatario, sobre la migración irregular: «Al año y un mes va a haber una buena evaluación de lo que él hizo con la migración».

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