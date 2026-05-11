«Va a estar cuático… no se acerquen ni un centímetro»: La predicción de Latife Soto que preocupa a todos los chilenos

En una nueva transmisión en vivo junto a José Antonio Neme, Latife Soto volvió a llamar la atención con una serie de predicciones vinculadas al escenario internacional y a Chile.

La tarotista abordó el conflicto en Medio Oriente y aseguró que Irán tendría una postura extrema para proteger sus recursos energéticos.

«Irán se va a inmolar… van a defender esa isla donde está el petróleo», comentó durante el live.

Pese a sus advertencias, Latife Soto descartó que el panorama desemboque en una tercera guerra mundial. Según explicó, los ataques apuntarían a afectar servicios o recursos esenciales para la población.

«Tercera guerra mundial no va a haber chiquillos… solamente atacar cosas que a la gente le haga falta», afirmó.

Siguiendo por esa línea, la guía espiritual planteó la posibilidad de un apagón masivo provocado por las tensiones internacionales.

«Es como consecuencia de lo que van a hacer los niños bonitos de Irán», expresó.

La predicción de Latife Soto para Chile

Según información de FMDOS, la tarotista también se refirió a Chile y aseguró que visualiza un acuerdo importante con Argentina que podría traer alivio económico.

«Veo un pacto muy cototo entre Chile y Argentina… Chile le va a comprar directo a Argentina, así que nosotros gracias a Dios no vamos a tener tanto problema con el petróleo», sostuvo.

Además, hizo un llamado a la precaución para quienes viven cerca del mar o planean visitar la costa durante los próximos días.

«Ojo con esta semana, el mar va a estar cuático… no se acerquen ni un centímetro a caminar por la orilla», advirtió

Otro de los temas que abordó fue la situación del monarca británico Carlos III. Allí, Latife Soto aseguró que percibe complicaciones de salud para el rey durante las próximas semanas.

«Ojo con él, que por mayo puede enfermarse feo… yo lo veo como enfermito», señaló la tarotista.

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