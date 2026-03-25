«Hay noticias que cuesta mucho compartir»: Conmoción tras muerte de destacado periodista nacional a sus 55 años tras sufrir ACV

La muerte del periodista chileno Alan Rivera Ramírez generó impacto en el mundo de las comunicaciones. Tenía 55 años y falleció luego de sufrir un Accidente Cerebrovascular (ACV).

Nacido en Arica, se formó en la Universidad Católica del Norte. Inició su camino profesional en 1996, cuando realizó su práctica en El Mercurio. Desde entonces, desarrolló una carrera ligada principalmente a la prensa escrita.

Trabajó en distintos medios, entre ellos La Tercera y El Metropolitano, donde consolidó su experiencia como periodista. Con el tiempo, decidió dar un giro en su trayectoria y se orientó hacia el ámbito de las comunicaciones corporativas.

Conmoción tras la muerte del destacado periodista Alan Rivera

En esa etapa, asumió roles relevantes en el sector público. Fue jefe de prensa en los ministerios de Obras Públicas y Minería durante el primer gobierno de Sebastián Piñera. Más recientemente, se desempeñaba como director de comunicaciones en la agencia Simplicity.

La noticia de su fallecimiento provocó diversas muestras de pesar. Desde Simplicity compartieron un mensaje para despedirlo: «Hay noticias que cuesta mucho compartir, y esta es una de ellas. Hoy despedimos a nuestro querido compañero Alan Rivera Ramírez, quien nos dejó de manera inesperada».

También destacaron su calidad humana: «Más allá de su destacada trayectoria como periodista en medios de comunicación escrito, instituciones públicas y comunicaciones estratégicas, hoy queremos recordarlo por el tremendo ser humano que era: siempre de buen humor, generoso, amable y respetuoso».

Finalmente, agregaron: «Quienes tuvimos la suerte de trabajar con él lo recordaremos siempre con muchísimo cariño. Y lo echaremos mucho de menos, al mismo tiempo».

El funeral se realizó el martes en el Parque del Recuerdo de Vespucio, donde familiares, amigos y cercanos le dieron el último adiós.

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