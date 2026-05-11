lanzan delicadas declaraciones en contra de famoso animador de TV nacional: «Involucrado con menores de edad, con excesos de drogas»

Un complejo tema abordó recientemente Jordi Castell durante su participación en el programa Tal Cual. El fotógrafo sorprendió al asegurar que existe un conocido animador de la televisión chilena que estaría enfrentando graves problemas vinculados a drogas y menores de edad.

En medio de la conversación, el comunicador cuestionó el rol de los espacios de farándula y afirmó que situaciones de mayor gravedad no estarían siendo investigadas como corresponde.

“Esto yo lo he hablando con gente de programas de farándula que les tengo mucho cariño y buena onda. A todos. A casi todos”, comentó en pantalla.

Luego, fue más allá y sostuvo que los programas de televisión están enfocados en conflictos menores entre figuras del espectáculo, dejando de lado asuntos más delicados.

Las duras acusaciones de Jordi Castell

“Los programas de farándula y los panelistas de farándula como que están, no sé si muteados o censurados, pero están entre ellos agarrándose, unos con otros, cuando en el fondo hay problemas más graves, de canales grandes”, expresó.

“No voy a decir qué canal, de canales grandes, de animadores que están en una situación bastante atractiva para poder hablarlo. Incluso en programas de farándula de este canal”, afirmó.

En ese momento, José Miguel Viñuela le preguntó directamente por qué este tipo de cosas no salen a la luz si son investigados públicamente.

“¿Por qué se tapa? ¿por qué no se investiga eso?”, consultó el conductor.

Ante esto, Jordi Castell respondió que existirían razones legales detrás del silencio. “Porque creo que hay situaciones legales, en las que ningún canal se va a querer meter”, señaló el panelista.

Además, lanzó la acusación más delicada de la conversación, asegurando que el animador al que hace referencia “está involucrado con menores de edad, con excesos de drogas”.

Según relató, la persona en cuestión también tendría “adicciones que están siendo peligrosas para su entorno”.

Finalmente, cerró con una dura reflexión sobre el tema. “Hay gente encubriendo una situación que es muy delicada, de alguien que tiene mucha visibilidad en la televisión en este minuto”, concluyó.

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