«Pensé en quitarme la vida»: Conocido cantante nacional estremece con cruda confesión

Un fuerte testimonio remeció recientemente las redes sociales. Esto tras la impactante confesión de un conocido cantante e influencer nacional sobre uno de los momentos más difíciles de su vida.

Se trata de JB The Voice. El creador de contenido, popular por su participación junto a los integrantes del llamado «Torneo de Cell», habló abiertamente sobre el impacto que tuvo el acoso digital en su salud mental.

Durante una entrevista, el artista reveló que llegó a un punto límite. Según contó, el constante «hate» que recibía en internet lo afectó profundamente.

Las críticas apuntaban a su edad, y además, incluían acusaciones graves que asegura, no eran ciertas.

La sincera confesión de JB The Voice

En el programa digital Influencers Callejeros Plus, conducido por Iván Martínez, el influencer fue directo: «Yo en algún momento sí pensé en quitarme la vida en el año 2021-2022».

Luego reflexionó sobre lo que pudo haber ocurrido: «Imagínense si hubiese sido así, quizás yo hoy en día no podría haber estado aquí con los chiquillos».

El cantante también explicó qué detonó ese complejo periodo. Aseguró que varios videos publicados por un youtuber en su contra intensificaron la situación.

Finalmente, JB envió un mensaje a quienes lo critican en redes sociales. «Literalmente a mí me costó un mundo aprender a conocer y a entender lo que eran ustedes detrás de un teléfono (…) Tuve que aprender a mirar las cosas de distinta manera porque por culpa de ustedes mucha gente se ha quitado la vida», afirmó.

Pese al complicado momento, el influencer sigue activo en las distintas plataformas digitales, donde constantemente se viralizan sus contenidos

Vale destacar que en Instagram suma cerca de 59 mil seguidores, mientas que en la música uno de sus temas más populares es «Chanel», que supera las 300 mil reproducciones en Youtube.

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