Famoso humorista acusa plagio de rutina en el «Festival de la Comedia» de CHV: «Jugada chueca…»

El Festival de la Comedia de Chilevisión ha estado en la palestra en los últimos días. El espacio dedicado al humor compitió con el Festival de Viña, y ha dado que hablar luego de sus días al aire.

Sin embargo, no ha estado exento de polémica. Recientemente, un comediante acusó a su colega de plagiar su rutina en dicho festival.

La situación fue revelada por el autor de los chistes, quien puso la duda sobre la mesa a través de sus redes sociales: «Me robaron o no? Ven lo mismo que yo?», escribió en la publicación.

El post fue mediático y rápidamente los cibernautas se manifestaron, pidiéndole explicaciones al acusado. No pasó mucho tiempo para que alzara la voz.

Polémica por supuesto plagio de rutina en El Festival del Humor

El comediante en cuestión es Sebastián Parra, comediante que cuenta con más de 500 mil seguidores en Instagram, red sociales donde publica su pódcast «El Consultorio».

Fue a través de sus redes sociales donde le pidió a sus seguidores que le ayudaran a descifrar la incógnita: ¿Plagio (rutina robada) o exageración de él?.

El otro comediante es Joche Vidal, quien se presentó el 21 de febrero en El Festival de la Comedia de Chilevisión y habría presentado la rutina «copiada».

De acuerdo a su relato, el conflicto se remonta a 2023, cuando Parra presentaba su espectáculo «En las nubes». En ese contexto, formó una amistad con Joche Vidal, quien luego se convirtió en telonero de sus shows.

«Me cuesta creer que esto sea una coincidencia», afirmó el comediante en el registro audiovisual. Además, señaló que Vidal presenció la rutina en variadas ocasiones, por lo que es difícil que se trate de algo casual.

La respuesta de Joche Vidal tras acusaciones de plagio

El humorista aludido no demoró en responder, ofreciendo disculpas para Parra.

Señaló que en su rutina «nunca fue a conciencia lo similar que hay en los videos» y que no existieron intenciones de plagio. Sin embargo, asumió similitudes por «inspiración» en sus sketch.

«Y si alguien se sintió pasado a llevar, insisto, mil disculpas», cerró.

