Presidente José Antonio Kast anuncia nuevo bono de $30 mil por hijo: revisa quiénes podrán recibirlo

El presidente José Antonio Kast encabezó este lunes 1 de junio su primera Cuenta Pública, instancia en la que dio a conocer una nueva medida de apoyo económico destinada a las familias más vulnerables del país.

El beneficio se suma a una serie de iniciativas impulsadas por el Gobierno para enfrentar el aumento del costo de la vida. Entre ellas figuran el congelamiento de las tarifas del transporte público, la disminución del precio de la parafina durante el invierno, un cupón para la compra de gas y ayudas dirigidas a transportistas y pescadores.

Durante su intervención, el mandatario reafirmó el compromiso del Ejecutivo con los sectores más afectados por la situación económica. “Seguiremos apoyando a los chilenos para enfrentar estos desafíos, porque sabemos que, cuando los precios suben, son siempre las familias con menos recursos las que más lo sufren”, señaló.

¿En qué consiste el nuevo bono?

Según informó el Presidente, la nueva ayuda contempla la entrega de $30.000 por cada hijo de entre 0 y 13 años para los hogares que formen parte del 80% más vulnerables del Registro Social de Hogares.

La iniciativa busca contribuir a los gastos asociados a la crianza de niños y niñas. En un contexto marcado por el encarecimiento del costo de la vida, la desaceleración económica y las dificultades en el mercado laboral.

Al explicar los motivos de esta medida, Kast sostuvo que el objetivo es entregar un respaldo concreto a las familias con hijos pequeños. “Muchos papás, y sobre todo las mamás, saben bien que los primeros años de vida son los que más exigen: en tiempo, en cuidado y en plata”, afirmó.

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