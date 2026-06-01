A tres meses de su relación, Gala Caldirola y Luis Jiménez sorprenden con gran anuncio: «Queríamos contarles que…»

Una publicación de Gala Caldirola junto a Luis «Mago» Jiménez llamó la atención de sus seguidores durante los últimos días. La influencer y el exfutbolista aparecieron en un video donde aseguraban que tenían algo importante que comunicar, aunque el anunció terminó en una escena divertida y llena de bromas de por medio.

Al inicio del video, Gala intentó dar la noticia diciendo: «Queríamos contarles que…». Sin embargo, fue interrumpida de inmediato por su pareja, quien evitó que continuara con el mensaje.

El divertido registro de Gala Caldirola junto a Luis Jiménez

La situación provocó las carcajadas de ambos, dejando en evidencia su complicidad como pareja. En medio del momento, el Mago le pidió: «Hagámoslo de nuevo, por favor».

Lejos de retomar las seriedad, Gala respondió con humor: «Tú no puedes hablar, no te he dado permiso». Luego, continuó con las tallas: «Ya, cuéntales tú, que quieres ser el protagonista».

A medida que avanzaba el registro, la pareja siguió bromeando y finalmente nunca revelaron la información que supuestamente quería compartir.

La publicación rápidamente generó reacciones entre sus seguidores. De hecho, Gala acompañó el registro con una frase que aumentó aún más la incertidumbre: «Ya se nos olvidó lo que os queríamos contar».

Los comentarios no tardaron en aparecer. «La mejor terapia es reír»; «Creo que jamás vi a la gala reír de esta manera, eso es química, amor y mucha complicidad»; «Que feliz veo a Jiménez, eso es lo mejor de la vida, reír, disfrutar la vida y por supuesto, amar»; y «Que lindo verlos felices llenos de vida, contagian con sus risas», fueron parte de los mensajes que recibió la pareja.

Horas más tarde, Gala y el Mago pusieron fin al misterio. A través de sus historias en redes sociales, finalmente dieron a conocer el anuncio, el cual correspondía a una colaboración vinculada a un casino online.

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