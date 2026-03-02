Querida conductora de televisión nacional deja canal luego de 5 años: «Di lo mejor de mí en cada proyecto…»

La televisión chilena suma una nueva salida. Esta vez, una querida animadora anunció el fin de su ciclo en ETC, señal que pertenece a Megamedia. La comunicadora puso punto final a una etapa que se extendió por cinco años.

Se trata de Rocío Madariaga, quien fue despedida con sentidos mensajes en redes sociales. La conductora compartió la noticia a través de su Instagram, donde publicó un reflexivo mensaje de despedida.

“Hoy me despido de ETC. Lo que empezó como algo que pensé duraría solo un año terminó siendo un viaje de cinco años que marcó mi vida y mi carrera”, partió relatando.

Asimismo, recordó sus inicios y la historia personal que guardaba. Entré al canal que veía desde niña, junto a mi hermana, con un cable colgado al del vecino (sí, con autorización), y me voy habiendo construido un camino propio».

Madariaga también destacó el desafío que implicó asumir un rol protagónico en la señal, que se especializa en series japonesas y cultura pop asiática. “Gracias por la oportunidad, por la confianza y por haberme desafiado a asumir la responsabilidad de ser el único ‘rostro’ cuando en un comienzo fuimos siete”, señaló. Según detalló, enfrentó esa responsabilidad con profesionalismo y “todo el corazón”.

Para cerrar, aseguró que: «Me voy tranquila, orgullosa y con la certeza de que di lo mejor de mí en cada proyecto, en cada transmisión y en cada encuentro con ustedes”.

Reacciones de sus seguidores en redes sociales

Luego de comunicar la noticia, seguidores y colegas de Rocío Madariaga no demoraron en dejar mensajes de apoyo luego de la decisión.

«Solo se vendrán cosas buenas. Felicidades amiga, ganaste los juegos del hambre», Me encanta ver como desarrollaste todo tu potencial y dejaste salir a tu mejor versión! Superaste todos tu miedos y brillaste siempre» y «Mucho éxito en tus nuevos proyectos!», fueron algunas de las reacciones al post.

