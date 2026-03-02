La sensible perdida que enluta a José Antonio Neme tras Viña 2026: «Estoy muy golpeado…»

No han sido horas fáciles para José Antonio Neme, quien se encuentra atravesando por un doloroso momento, esto luego del fallecimiento de su perro Frodo.

Fueron días agitados para el comunicador, quien estuvo activo en la cobertura de Viña 2026 con el matinal «Con Gusto a Viña» y el programa «Only Viña». Incluso, bailando en el escenario de la Quinta con Gloria Stefan.

No obstante, en medio del certamen, su perrito sufrió un cuadro gástrico que terminó en una neumonía fulminante. El comunicador no lo dudó y viajó rápidamente de vuelta a Santiago.

La sensible perdida que enluta a José Antonio Neme

Lamentablemente, durante la jornada del sábado, en transmisión de «Only Viña Prime», lo llamaron para entregarle la peor noticia.

«Dejé todo, contesté la llamada, me dijeron que se había descompensado (…) decidí subir a mi dormitorio en el Sheraton y vivir mi duelo ahí solo», reveló en una conversación con LUN.

“Estoy muy golpeado porque he tenido muchas pérdidas de animales en el último tiempo”, agregó José Antonio Neme.

En relación a Frodo, su mascota, destacó que «era un perrito joven que llegó a mi vida en un momento súper especial (…). Era muy cariñoso conmigo, el vacío que siento es muy profundo”.

“Es un buen lugar para estar tranquilo y poder hacer mi duelo”, cerró, refiriéndose al hotel, donde estuvo por todo el fin de semana.

También puedes leer en Radio Corazón: «Tiró un combo primero… él lo empujó y se fue de espalda al suelo»: Revelan detalles de la pelea de Sammis Reyes y Cuco Cerda

Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google