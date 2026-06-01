La confesión de Adriana Barrientos que remece a la TV: «Siempre tuve el presentimiento de que era bisexual (…) hasta que lo vi besándose con…»

Recientemente, Adriana Barrientos sorprendió a todos en un capítulo de Zona de Estrellas al compartir una íntima historia sobre una relación del pasado.

La revelación surgió mientras el panel comentaba rumores vinculados a José Antonio Neme. El periodista fue contactado por el programa para abordar algunas especulaciones sobre su vida personal, las que descartó categóricamente, tal como lo ha hecho en otras ocasiones.

La revelación de Adriana Barrientos

En medio de la conversación. Adriana decidió intervenir y relacionó el tema con una experiencia propia. «Yo he tenido un sexto sentido y a mí me pasó, Jose», comenzó diciendo la panelista.

Luego profundizó en su historia y explicó que durante una relación tuvo sospechas que con el tiempo terminaron confirmándose. «Yo una vez tuve un pololo y como que presentí… yo tuve una pareja y como que siempre tuve el presentimiento de que era bisexual», relató.

Según contó, nunca habló directamente del tema con él, pero tiempo después ocurrió una situación que despejó sus dudas. «Nunca me lo había contado hasta que yo lo vi besándose con un amigo mío… y fue en una discoteca«, reveló.

La confesión generó inmediatas reacciones en el estudio. Incluso, Hugo Valencia le preguntó: «¿El que yo creo?». Sin embargo, Adriana optó por no entregar más antecedentes sobre la identidad de su expareja y continuó participando de la conversación centrada en José Antonio Neme.

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