Arcángel regresa a Chile: Cuándo, dónde y fecha de venta de entradas para su gira mundial «La 8va Maravilla»

¡Papi Arca regresa a Chile! El cantante confirmó su regreso a Chile con un show en solitario. El reencuentro con sus fanáticos surge en el marco de nueva gira mundial «La 8va Maravilla».

El artista urbano volverá al país con un espectáculo que repasa dos décadas de trayectoria. En el setlist se esperan clásicos como «Me prefieres a mí», «Sigues con él», «Pa’ que la pases bien», entre todos los éxitos que lo han llevado a la fama.

La gira acompaña el lanzamiento de su undécimo disco de estudio, proyecto con el que celebra 20 años de carrera. Antes de dar forma al álbum, el cantante emprendió un recorrido simbólico por las siete maravillas del mundo moderno, viaje que marcó el concepto de esta nueva etapa.

En el trabajo discográfico colabora con figuras como Daddy Yankee, Ricky Martin y Beéle, además de su hijo Austin San.

Arcángel en Chile: Cuándo, donde y venta de entradas

«La Maravilla» se reencontrará con sus fanáticos chilenos el día lunes 31 de agosto, en el Movistar Arena.

Asimismo, las entradas para su presentación en Santiago estarán disponibles desde el jueves 5 de marzo a las 11:00 horas, a través del sistema Puntoticket.

Cabe recordar que hace algunos días, el intérprete fue homenajeado en la ceremonia anual de los premios Lo Nuestro, instancia que celebró su impacto y legado en la música urbana. Sobre el escenario compartió con artistas como J Balvin, Sech, Mora, Jhayco y Eladio Carrión.

También puedes leer en Radio Corazón: Latife Soto lanza potente predicción sobre gobierno de José Antonio Kast y genera preocupación: «Mucha cosa…»

Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google