Este habría sido el millonario regalo que Jorge Valdivia le habría dado a su nueva pareja en su cumpleaños

Hace algunas semanas salió a la luz que Jorge Valdivia decidió darse una nueva oportunidad en el amor. El exfutbolista inició una relación con la periodista y empresaria Priscila «Titi» Armenakis, vínculo que ya suma varias semanas.

La información fue revelada por la periodista de espectáculos Cecilia Gutiérrez, quien entregó detalles sobre la cercanía de la pareja. “Tiene una relación efectivamente hace poquito más de 3 meses, ellos han compartido con su círculo más íntimo. Los hijos de Jorge la conocen, de hecho pasaron las vacaciones juntos”, comentó.

En ese contexto, recientemente «El Mago» dio luces de su romance. A través de redes sociales, publicó una fotografía junto a Armenakis para celebrar su cumpleaños. En la imagen, ambos aparecen sonrientes, acompañados de un gran ramo de flores que él le habría regalado.

El lujoso objeto que regaló Jorge Valdivia

Sin embargo, ese no fue el único obsequio y hubo otro detalle que rápidamente llamó la atención.

Durante el podcast Bombastic, Cecilia Gutiérrez reveló un regalo de alto valor. «Ellos celebraron el cumpleaños de la Titi en la casa del Mago. Le regaló un punto de luz de Tiffany», aseguró la comunicadora.

Además, hizo una comparación con la ex pareja del ex creador de la selección chilena: «A la Daniela (Aránguiz) le gusta mucho Tiffany también», agregó.

Aunque no se confirmó el precio exacto de la joya, este tipo de piezas suele tener un valor que parte cerca del millón y medio de pesos.

Por su parte, el periodista Manu González abordó la reacción de Daniela Aránguiz ante esta nueva relación. Según indicó, la panelista de Sígueme lo toma con tranquilidad: “Está contenta. Dice que le parece muy bien, que ya han pasado cuatro años (desde la separación) y, obviamente, si Jorge ha encontrado una persona que le quiere, que le cuida y que se entiendan, pues está muy bien”.

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