Cecilia Gutiérrez se sinceró sobre la «suspensión» que tuvo en Chilevisión tras su conflicto con Danilo 21

El pasado lunes en el programa Hay que Decirlo, la periodista Cecilia Gutiérrez habló sobre la suspensión que tuvo de parte de Chilevisión. Luego de que existiera una controversia entre ella y su compañero de trabajo Danilo 21.

Cabe señalar que este hecho comenzó debido a que en una reunión de pauta habría enfrentado supuestamente a Danilo 21, por la información que él habría mencionado en su podcast y en «Noche de Pirañas».

Este hecho causó revuelo en redes sociales y en los programas de farándula. Posteriormente, en el show no se les vio a los involucrados y los animadores Julio César Rodríguez y Fran García-Huidobro comentaron que las sillas estaban vacías debido a una suspensión.

¿Qué dijo Cecilia Gutiérrez luego de su suspensión en Primer Plano?

En el programa, la periodista se sinceró y comentó: «La figura es una suspensión, nunca había escuchado eso ni había sido suspendida desde el colegio«.

Además, agregó: «Parte del argumento que nos dio la plana ejecutiva del programa es que ellos pretenden cuidar la marca de Primer Plano, y yo siento que así tiene que hacer».

«Lo que ocurrió fue el fin de semana. No hemos tenido la posibilidad de hablar ni con Pablo ni Danilo. Insisto, lo que pasó no fue grave, no es algo que no se pueda solucionar ni conversar«, señaló Cecilia Gutiérrez, bajándole el tono al hecho.

Asimismo, la periodista dejó claro que está dispuesta a solucionar los conflictos. «Si eso implica que mis compañeros vuelvan al panel, yo estoy súper dispuesta a hacerlo por ellos».

Por otro lado, Cecilia dijo unas palabras para sus pares. «No me puedo hacer cargo de lo que él sienta, pero sí me puedo hacer cargo de lo que yo hice y dije, y lo que yo hice y dije siempre estuvo en el marco del respeto«.

«Yo siento que quizás lo que a él le descolocó, más que ofender, fue el hecho de que otras personas también se tomaran de mis palabras y él lo sintiera como una encerrona«, concluyó.

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