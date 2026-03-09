Jorge Valdivia habría encontrado nuevamente el amor tras su quiebre con Maite Orsini: Su nueva pareja sería periodista y empresaria

Durante este fin de semana, se filtró que Jorge Valdivia estaría en una nueva relación luego de su mediático quiebre con Maite Orsini.

Fue en la reciente edición de Primer Plano donde soltaron la papita, señalando que «El Mago» llevaría algunos meses con una empresaria y periodista.

Se trata de Priscilla «Titi» Armenakis. De acuerdo al panel del programa de farándula, la profesional ya conocería a los hijos del ex astro de Colo-Colo.

“Tiene una relación efectivamente hace poquito más de 3 meses, ellos han compartido con su círculo más íntimo. Los hijos de Jorge la conocen, de hecho pasaron las vacaciones juntos“, comenzó diciendo Cecilia Gutiérrez.

Asimismo, entregó detalles sobre el viaje al sur, recalcando que le dieron «un permiso especial del tribunal para pasar las vacaciones con sus hijos en el sur de Chile y ella los acompaño. Estuvo un par de días», reveló.

Para cerrar, la periodista de espectáculos comentó que la pareja se habría conocido a través de redes sociales.

¿Quién es Priscilla Armenakis? La supuesta nueva pareja de Jorge Valdivia

La mujer que acompaña hoy al «Mago» es periodista de profesión y también se desempaña como empresaria. Actualmente lidera la agencia de viajes «Soñao y Viajao», desde donde comparte en redes sociales diversos registros de sus recorridos y proyectos en diversas partes del mundo, según informó el programa de CHV.

Asimismo, a través de su sitio web se describe su propuesta: “Fundado por Priscilla Armenakis, Soñao y Viajao ofrece experiencias de viaje que van más allá de lo convencional. Con programas grupales y privados, cada destino se convierte en un viaje inolvidable, donde vivirás la cultura local de manera auténtica».

