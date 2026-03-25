La calma de María José Quintanilla frente a su inminente regreso a Viña: «Amor, aprecio y respeto»

María José Quintanilla aterrizó en el estudio de Radio Corazón para estrenar su más reciente sencillo, «Para qué me quieres ver llorar». Entre risas y anécdotas, Cote reveló que esta cumbia ranchera es el primer vistazo de un álbum que ya tiene listo y que produjo junto al reconocido Pablo Castro.

Con un video grabado en el mítico Club México, la cantante marca una nueva etapa en su carrera, enfocada en la madurez musical.

La nueva etapa de María José Quintanilla

La canción nació de una propuesta de Castro que conectó de inmediato con la artista. «Grabémosla… esto tiene medio sed de la peligrosa», le dijo la cantante al productor, convencida de que sus seguidores merecían este momento de desahogo.

Según Quintanilla, el tema refleja ese punto de quiebre en una relación donde la responsabilidad pasa a ser de uno mismo: «O cambiáis la situación o ya te gusta mucho que te den» . Además, definió su momento actual con total seguridad: «Usted me conoce, yo soy la combi completa«, afirmó al referirse a la versatilidad de su nuevo material.

El nombre de la intérprete suena con fuerza para el Festival de Viña, especialmente tras el respaldo público de Mon Laferte. Quintanilla agradeció el gesto y destacó la importancia de la sororidad en la industria. «Se agradece que entre nosotras también nos empujemos… para que la otra entienda que ‘vos podís», señaló.

Respecto al Festival de Viña, lo respeta, pero prefiere mantener la calma. «El festival de Viña para todos los artistas es importante… yo me lo tomo como un festival al que le tengo amor, aprecio y respeto», cerró.

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