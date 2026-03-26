El consejo que influencer le entregó a mujeres para que vayan a Brasil y que sacó ronchas en los hombres: «Están ciegos…»

En los últimos días, una influencer utilizó su cuenta de Instagram para compartir un viral registro.

En el video, la joven hace una recomendación para las mujeres chilenas, aconsejando que vayan a Brasil solteras.

La creadora de contenido entregó un «tip» para sus compatriotas luego de quedar plop con tantos piropos que recibió.

«Niñas, si van a venir a Río y Brasil, vengan solteras», comenzó señalando.

Influencer se vuelve viral luego de consejo para mujeres chilenas

«Se me ha subido mucho el autoestima, me han dicho bonita aquí, me han dicho de todo. Así que es el mejor consejo que les puedo dar», comenzó diciendo la joven en su registro, que ya acumula más de 400 mil visualizaciones en Instagram.

Rápidamente, el video causó sensación y generó múltiples reacciones y comentarios. Si bien muchas mujeres la defendieron, varios comentarios de hombres fueron negativos.

«Te encuentran súper linda hasta que logran clonarte la tarjeta de crédito»; «Están ciegos los brasileño»; «Osea si están en pareja, deben terminar», fueron algunos de los comentarios de hombres.

Por otro lado, su género la defendió: «Ese es el único y gran consejo 100%»; «Asco algunos comentarios. Linda reina, disfruta te entiendoooo jajaj»; «Qué onda los comentarios hate , que mala onda tú sigue brillando corazón»; ¿Por qué les da tanta envidia que vayas a Brasil y seas bien recibida por los varones de allá?».

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