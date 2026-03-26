¡Luto en el espectáculo! Confirman fallecimiento de recordado actor que brilló en Sábado Gigante y Teletón

El mundo del espectáculo chileno amaneció con una noticia que golpea directo a la nostalgia.

Este jueves se confirmó la muerte de Carlos Gajardo Tapia, actor que dio vida al querido al querido «Payaso Cucharita», figura emblemática del circo y la televisión.

Conmoción en el espectáculo nacional

Durante casi cinco décadas de trayectoria, Gajardo se consolidó como un referente del humor familiar. Integró el recordado trío de payasos que marcó una época en programas como Sábado Gigante y en múltiples ediciones de la Teletón, junto a Domínguez Aguilera y Eduardo González.

Fue este último, su compañero en escena como el Payaso Chirola, quien comunicó la noticia a través de redes sociales. En su mensaje, expresó el profundo impacto que deja la partida del artista.

“Es muy difícil escribir mis sentimientos, estoy emocionado. Me cuesta mucho decir adiós a un compañero que aportó tanto éxito al trío y que iluminó nuestras jornadas profesionales”, escribió González.

Además, destacó el legado que deja el intérprete de Cucharita: “El vacío que deja Cucharita es enorme, pero la huella de su talento será imborrable. Él permanecerá en el corazón de todos ustedes y en los mejores recuerdos de su niñez junto a sus familias”.

“Cuchara seguirá brillando en la gira celestial eterna, en la carpa infinita ubicada más allá de las estrellas, el sol y la luna. Descansa en paz”, cerró.

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